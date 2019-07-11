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Burkina Faso ve Nijer'den sınır güvenliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 18:26 | Son Güncelleme

Nijer ve Burkina Faso, 600 kilometrelik ortak sınırlarında güvenliği sağlamak ve bundan kaynaklı anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için anlaşmaya vardı - Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao: - "Sınırdaki bu sorunu halletmek demek, beraberinde birçok güvenlik sorununu halletmek anlamına geliyor"

Burkina Faso ve Nijer'in, ortak sınırlarında yaşanan çatışma ve güvenlik endişesini ortadan kaldırmak için anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, iki ülke, 600 kilometrelik ortak sınırlarında güvenliği sağlamak ve kalkınma projeleri hayata geçirmek için anlaşmaya vardı.

Güvenliğin yanı sıra eğitim, sağlık, çevre, doğal kaynak yönetimi ve tarımsal faaliyetlerin yürütülmesini kapsayan anlaşmanın, sınır bölgesinde ikamet edenlerin yaşam standartlarını yükselteceği öngörülüyor.

Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourao, yaptığı basın açıklamasında, sınırda yaşayan iki ülke vatandaşlarının küçük toprak anlaşmazlıkları yüzünden sürekli çatışma halinde olduklarını söyledi.

Ankourao, "Sınırdaki bu sorunu halletmek demek, beraberinde birçok güvenlik sorununu halletmek anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Alpha Barry de anlaşmanın uygulamaya konulmasının akabinde sınırın her iki tarafına da faydalı kalkınma projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Barry, bölgedeki belediyelerle uyumlu bir sınır yönetiminin de oluşturulacağı bilgisini verdi.

- İki ülke sınırını Adalet Divanı belirlemişti

Burkina Faso ve Nijer, 2010'da Uluslararası Adalet Divanından iki ülke arasındaki sınırı belirlemesini istemiş, mahkemenin vereceği karara uyacaklarını kabul etmişlerdi.

Divan, 16 Nisan 2013'te iki ülke sınırını belirlemişti. Bu karar öncesi, sınırda yaşayan topluluklar arasında sık sık anlaşmazlık yaşanıyordu.

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