Burkina Faso’da 146 terörist öldürüldü

Afrika ülkesi Burkina Faso’da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 146 terörist öldürüldü.

Burkina Faso Ordusu Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kain bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 146 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Operasyonun iki gün önce Mali sınırına yakın Yatenta bölgesinde düzenlenen terör saldırısında 14 sivilin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan Burkina Faso, 2015’ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor.

