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Burkina Faso'da 32 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:08 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da 32 terörist etkisiz hale getirildi

Terörist saldırıların hedefi olan Burkina Faso'da ordunun 32 teröristi etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığının yerel basında yer alan açıklamasına göre, 15 Kasım'da Kuzey Güvenlik Görev Gücü'ne (GFSN) bağlı askerler, kendilerine Yorsala kentinde pusu kuran teröristlerle çatıştı.

Saatler süren çatışmada 24 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerin kaçırdığı çok sayıda kadın kurtarıldı. Çatışmada 1 Burkina askeri yaşamını yitirdi.

GFSN birimi askerleri, alınan ihbar üzerine Bourzanga kentinde teröristlere baskın düzenledi. Baskında 8 terörist etkisiz hale getirildi ve yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

Geçen hafta, ülkenin doğusunda, Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeninde çalışan işçileri taşıyan araçların bulunduğu konvoya yönelik saldırıda, 37 kişi yaşamını yitirmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

Saldırı sonrası ülkede 23 gün yas ilan edilmişti.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso çatışma terörist

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