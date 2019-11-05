Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 10 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyindeki Mali sınırında askeri birliğe yönelik silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5'i asker 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Oudalan vilayetinde, pikapla gelen kimliği belirsiz kişiler, bir askeri müfrezeye saldırı düzenledi.

Güvenlik kaynakları, saldırıda ilk belirlemelere göre 5 asker ve özel bir firmada çalışan 5 işçinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Saldırganlar, büyük miktarda askeri mühimmatı da ateşe verdi.

- Saldırının zamanlaması dikkati çekti

Bu saldırının, Burkina Faso'nun başkanlık yaptığı ve Fransa Savunma Bakanı Florence Parly'nin de katıldığı G5 Sahel Bakanları Olağanüstü Konseyi öncesinde yapılması dikkati çekti.

Aynı bölgedeki Soum vilayetinin en büyük kenti Djibo'nun Belediye Başkanvekili Oumarou Dicko'nun aracına, dün kimliği belirsiz silahlı kişiler saldırı düzenlemiş, saldırıda Dicko ve beraberindeki 3 kişi yaşamını yitirmişti.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak'ta olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

