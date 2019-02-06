Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı: 5 ölü, 3 yaralı

Burkina Faso'nun kuzeyinde teröristlerin askeri birliğe saldırısında 5 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, silahlı kuvvetlerin pazartesi günü kara ve hava harekatı düzenlediği bölgedeki terörist gruplardan biri Oudalan kentindeki Oursi askeri birliğine saldırdı.

Teröristlerin saldırısında 5 asker yaşamını yitirirken 3 asker de yaralandı.

Saldırının ardından operasyon düzenleyen askerler, 21 teröristi etkisiz hale getirdi.

Ülkede Mali, Moritanya, Nijer, Çad ve Burkina Faso'dan oluşan G5 Sahel ortak gücü ülkelerinin devlet başkanları zirvesi düzenleniyor.

Burkina Faso ordusu, önceki gün Bomboro ve Boucle du Mouhoun" bölgesinde terör gruplarına yönelik havadan ve karadan yürüttüğü operasyonlarda 146 teröristi öldürmüştü. Genelkurmay Başkanlığı, ülke toprakları ile vatandaşların can ve malları güvenceye alınana kadar operasyonların devam edeceğini açıklamıştı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi ölmüştü.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

