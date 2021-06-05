Burkina Faso'da Bir Köye Yapılan Saldırıda En Az 100 Kişi Öldürüldü

Afrika ülkesi Burkina Faso’da silahlı grupların bir köye düzenlediği baskında yüzden fazla kişi hayatını kaybetti.

Silahlı saldırganlar ülkenin Nijer sınırı yakınlarındaki Solhan köyüne gece yarısı saldırı düzenlediler. Olayda 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hükümet yetkilileri olayı bir terör saldırısı olarak nitelendirse de henüz saldırıyı üstlenen kimse olmadı.

Bölgede ülkeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer’de bu yılın başından itibaren El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar çok sayıda saldırı gerçekleştirerek çok sayıda sivili öldürdü.

Saldırının ardından ülkede 72 saatlik ulusal yas ilan edildi. Burkina Faso’da son iki yıldaki şiddet olayları nedeniyle bugüne kadar 1,14 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede aynı zamanda Mali’deki radikal İslamcı grupların saldırılarından kaçan 20 bin civarında da mülteci bulunuyor.

