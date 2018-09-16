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Burkina Faso'da çifte saldırı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 19:13 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Komplekga bölgesinde düzenlenen eş zamanlı iki silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso'da düzenlenen eş zamanlı iki silahlı saldırıda 9 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Komplekga bölgesinde yer alan Diabiga köyü camisi imamının evine kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda imamında aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

Aynı bölgedeki Kompienbiga köyünde aynı zamanda gerçekleştirilen ikinci silahlı saldırıda da 4 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Saldırıların, 8 Eylül'de Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin terörü ortadan kaldırmak için yeni güvenlik önlemlerinin alınacağını açıklamasının ardından düzenlenmesi dikkati çekti.

Ülkede mart sonlarında Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Enstitüsüne yönelik eş zamanlı saldırılar düzenlenmiş, 8 asker hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso eş zamanlı Komplekga saldırı

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