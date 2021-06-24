Burkina Faso’da Çocuk Askerler 130’dan Fazla Kişiyi Öldürdü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun kuzeydoğusunda bu ay 130’dan fazla kişinin öldürülmesiyle meydana gelen katliamın çoğu 12-14 yaş arasındaki çocuklar tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Hükümet Sözcüsü Useyni Tambura’nın saldırganların çoğunun çocuk olduğunu açıklaması Birleşmiş Milletler’in de tepkisini çekti.

4 Haziran tarihinde silahlı milisler Burkina Faso’nun Solhan köyüne saldırmış, köy sakinlerine ateş açmış ve evlerini yakmıştı. Saldırı El Kaide ve IŞİD’in de aralarında olduğu İslamcı cihatçıların yoğun olduğu bu bölgede son dönemde yaşanan en büyük saldırı olarak değerlendiriliyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada ‘‘Çocukların ve ergenlik çağındaki gençlerin devlet dışı silahlı aktörler tarafından kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu temel insan haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesidir’’ denildi.

BM Barış Gücü askerlerinin ve uluslararası güçlerin müdahalesine rağmen aralarında Burkina Faso’nun komşuları Mali ve Nijer’in de bulunduğu Batı Afrika’nın ‘Sahil’ bölgesindeki ülkelerde aşırılık yanlısı İslamcıların faaliyetleri artıyor.

Burkina Faso’nun kuzeyinde İslamcılar’ın geniş alanları kontrol ettiği bölgedeki yerel yetkililere göre çocuk askerler İslamcı gruplar tarafından geçen yıl düzenlenen saldırılarda da kullanılmıştı, ancak bu ayki saldırı geçen yılkilere göre çok daha büyüktü.

Yoksul Burkina Faso’da sivillere ve askerlere yönelik saldırılar 2018’den bu yana artmış durumda.

BM’ye göre ülkede yüzlerce kişi öldürüldü, yerlerinden olan 1 milyon 200 bin kişiyse ülkenin kuzeyi, doğusu ve merkezindeki geçici kamplarda kalıyor. 2 bin 200’den fazla okulun kapatıldığı ülkede her 10 çocuktan biri; toplamda yaklaşık 300 binden fazla çocuk durumdan etkilendi.

