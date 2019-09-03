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Burkina Faso’da darbeci generallere hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 00:48 | Son Güncelleme

Eylül 2015’te geçici hükümete karşı yapılan darbe girişimden sorumlu tutulan 2 general hapse mahkum edildi

Burkina Faso’da askeri mahkeme, 2015 yılında geçici hükümete karşı düzenlenen darbe girişiminin arkasında oldukları gerekçesiyle 2 generali hapis cezasına çarptırdı.

Devlet televizyonundaki habere göre, darbe girişimine karışan 80’den fazla kişinin yargılandığı davada, General Gilbert Diendere cinayet ve devlet güvenliğine zarar vermek suçundan 20, General Djibril Bassole ise vatana ihanet suçundan 10 yıl hapse mahkum edildi.

Sivil toplum kuruluşları, davayı, demokrasi karşıtı güçlere karşı bir zafer olarak değerlendiriyor.

Burkina Faso’yu 30 yıl yöneten Blaise Compaore, halk ayaklanmasıyla 2014’te devrilmişti.

Diendere komutasındaki Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı, Eylül 2015'te Compaore’nin yerine gelen geçici hükümetin kabine toplantısını basarak yönetime el koyduğunu ilan etmişti.

Darbe ile yönetimden uzaklaştırılan dönemin Devlet Başkanı Michel Kafando, bir hafta sonra iktidarı geri aldığını, başkanlığını yaptığı geçici hükümetin yönetime geri döndüğünü açıklamıştı.

Halkın darbeye karşı çıkması sırasında 15 kişi ölmüş, 200’den fazla kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso darbe general mahkum

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