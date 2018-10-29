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Burkina Faso'da göçük altında kalan madencilerden haber alınamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 20:35 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da göçük altında kalan madencilerden haber alınamıyor

VAGADUGU (AA) - Burkina Faso’nun doğusundaki Kabonga altın madeninde göçük altında kalan 50 madenciye hala ulaşılamadı.

Yerel kaynaklar, madencilerden olayın yaşandığı cuma gününden beri haber alınamadığını belirtti.

Bazı kaynaklar ise kayıp sayısının yüze ulaşabileceğini belirtirken, yağmur mevsimi nedeniyle maden çökmelerinin artabileceği uyarısında bulunuldu.

Kabonga altın madeninin terör gruplarının faaliyet gösterdiği alanda bulunması nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin sağlıklı yürütülemediği ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Faso maden toprak kayması

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