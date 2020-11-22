Burkina Faso’da halk devlet başkanını seçmek için sandık başında

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da halk devlet başkanını ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor.

Burkina Faso’da şiddet olaylarının gölgesinde halk devlet başkanını ve 127 milletvekilini seçmek için sandık başına gidiyor. Oy kullanma işleminin yerel saatle sabah 06.00’da başladığı ülkede 5 yıllık Devlet Başkanlığı görevi için 13 aday yarışıyor.

Güvenliği sağlama sözü veren mevcut Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore’nin yeniden seçimi kazanması bekleniyor. Dün muhalefet adayları iktidar partisini rüşvet de dahil olmak üzere dolandırıcılıkla suçladı. Değişim ve İlerleme Birliği Partisi (UPC) lideri Zephirin Diabre düzenlediği basın toplantısında, muhalif partilerin ulusal seçim komisyonunu seçim haritasında değişim yapmakla suçladığını söyledi.

Sandıkların yerel saatle 18.00’da kapanacağı ülkede, ilk turda herhangi bir devlet başkanı adayı oyların 50’sini alamazsa, en yüksek oyu alan iki aday arasında ikinci tura gidilecek. Burkina Faso’da yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Burkina Faso’da yaşanan şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

