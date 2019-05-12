Burkina Faso’da Kiliseye Saldırı

Saldırganlar Afrika kıtasının batısında yer alan Burkina Faso’da bir ayin sırasında kiliseye saldırı düzenlediler.

Ülkenin kuzeyinde Dablo kentinde düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi.

20-30 kişilik saldırgan grubun daha sonra kiliseyi ateşe verdiği kaydedildi.

Kentin belediye başkanı diğer binaların alev almasıyla da panik yaşandığını ve bir sağlık merkezinin yağmalandığını kaydetti.

Radikal gruplar Burkina Faso’da 2016’dan bu yana şiddeti arttırmış durumda. Olay ülkede 5 haftada üçüncü kilise saldırısı.

Güvenlik yetkilileri AFP haber ajansına yaptıkları açıklamada kente 45 km uzaklıktaki Barsalogho’dan bölgeye ek güçlerin gönderildiğini kaydetti.

