Burkina Faso’da kiliseye saldırı: 6 ölü

Burkina Faso’daki Dabro şehrinde bir Katolik kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso’nun Sanmatenga eyaletine bağlı Dablo şehrinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, papaz dahil 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, Fransız ordusunun 4 rehineyi teröristlerin elinden kurtarmasından 2 gün sonra gerçekleşti. Sanmatenga Eyaletinin Başkanı Ousmane Zongo yaptığı açıklamada, “Sabah saat 09.00 sularında, kiliseye giren silahlı kişiler cemaate rastgele ateş açtı” dedi.

Yerel kaynaklar saldırıyı yirmi ila otuz kişilik silahlı grubun düzenlediğini söyledi. Silahlı grubun ayrıca kilisenin yanında bulunan bir aracı da yaktığı ve çevredeki küçük dükkanlara da zarar verdiği bildirildi.

Burkina Faso’da terör örgütleri arasında son 4 yıldır giderek daha kanlı hale gelen çatışmalar yaşanıyor.



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