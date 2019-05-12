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Burkina Faso'da kiliseye saldırı: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 18:08 | Son Güncelleme

Sanmatenga eyaletinde Katoliklere ait kiliseye pazar ayini sırasında düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi

Burkina Faso'nun kuzey merkez bölgesinde bir Katolik kilisesine yönelik saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Sanmatenga eyaletindeki Dablo beldesinde silahlı kişiler Katoliklere ait bir kiliseye pazar ayini sırasında saldırı düzenledi.

Saldırganlar, kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin kuzeyindeki Soum eyaletine bağlı Silgadi beldesinde, 28 Nisan'da Protestanlara ait bir kiliseye düzenlenen saldırıda 5 kişi ölmüştü.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar daha sonra batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Son resmi verilere göre, son 4 yılda terörist saldırılarda 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Burkina Faso Katolik Kilise saldırı

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