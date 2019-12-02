Burkina Faso'da Kiliseye Saldırı En Az 14 Ölü

Burkina Faso’da bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, saldırının ülkenin Nijer sınırındaki Hantoukoura kasabasında meydana geldiğini açıkladı.

Saldırganın, kiliseye girip Pazar ayini sırasında, içeridekilere ateş açtıktan sonra olay yerinden küçük bir motorsikletle kaçtığı ifade ediliyor.

Henüz saldırıyı üstlenen olmamasına karşın ülkedeki radikal İslamcı gruplardan şüpheleniliyor.

Burkina Faso müslüman ve hristiyanların barış içerisinde yaşadıkları bir ülke olarak biliniyordu. Ancak son dönemde bu ülke de saldırılarla anılmaya başlandı.

Son olarak 6 Kasım tarihinde maden işçilerini taşıyan bir otobüse açılan ateş sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede son bir yılda yaşanan şiddet olayları ve saldırılar nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybederken çoğu kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

