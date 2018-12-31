Burkina Faso'da kısmi OHAL ilan edildi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bazı bölgelerde terörle mücadele nedeniyle kısmi olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Roch Marc Kabore tarafından yayımlanan kararnameye göre, ülkenin Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun, Center-Est, Sahel, Cascades, Doğu ve Kuzey bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Hükümet Sözcüsü Remis Dandjinou, bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, OHAL ilan edilen bölge halklarını kurallara uymaya ve terörle mücadelede güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırmaya çağırdı.

Dandjinou, Cumhurbaşkanı Kabore'nin terör saldırılarının hedefi haline gelen bölgelerde özel güvenlik önlemleri alınması direktifi verdiğini kaydetti.

Geçen hafta, perşembe günü Sourou eyaletine bağlı Toeni kentinde düzenlenen terör saldırısında, 10 jandarma pusuya düşürülerek öldürülmüştü.

Herhangi bir grubun üstlenmediği saldırıda 8 jandarma da yaralanmıştı.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ardından Batı ve Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

