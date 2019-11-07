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Burkina Faso’da maden işçilerini taşıyan konvoya saldırı: 37 ölü, 60 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 10:22 | Son Güncelleme

Burkina Faso’nun doğusunda Kanadalı altın madeni şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun doğusunda Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeni işçilerini taşıyan konvoya silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu.

Burkina Faso’nun doğusunda Kanadalı altın madeni şirketinde çalışan işçilerin bulunduğu bir konvoya düzenlenen saldırıda 37 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişinin yaralandığı bildirildi.
Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun doğusunda Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madeni işçilerini taşıyan konvoya silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu. Saldırıda ilk belirlemelere göre 37 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.
Kanadalı şirket tarafından yapılan açıklamada, “Yerel güvenlik güçlerinin eskortuna rağmen konvoy, henüz kimlikleri tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından saldırıya uğradı. Çalışanlarımızın, can güvenliği ve emniyetini sağlamak için yetkililerle çalışıyoruz” denildi.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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