HABER

Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 00:36 | Son Güncelleme

Saldırıda en az 20 kişi yaralanırken, konvoyda bazı kişiler kayboldu

Burkina Faso'nun doğusunda bir maden şirketine ait araç konvoyuna düzenlenen saldırıda sivil ve asker 37 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso Resmi Haber Ajansına (AIB) göre, Doğu Vilayeti'nde Kanada merkezli SEMAFO şirketinin işlettiği altın madenindeki işçileri taşıyan konvoy, Gourma ve Tapoa kentleri arasında saldırıya uğradı.

Konvoyun en önündeki aracın yola döşenen mayının üzerinden geçerek infilak etmesinin ardından, saldırganlar diğer araçlara ateş açtı.

Saldırıda sivil ve asker 37 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi de yaralandı.

Yaralıların durumu ağır olanlar başkent Vagadugu’daki hastanelere kaldırılırken, hafif yaralılar Fada N’Gourma Bölgesel Hastanesine sevk edildi.

Konvoydaki bazı kişilerden halen haber alınamadığı öğrenildi.

Doğu Vilayeti Valisi General Saidou Toussaint Prosper Sanou, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgede saldırganları ve kaybolanları arama çalışmalarına başladığını belirtti.

Sanou, “barbarca ve korkakça” olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Erdoğan kararını verdi, ABD’ye gidiyorErdoğan kararını verdi, ABD’ye gidiyor
Komşular arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Ahmet tabancayla başından vurulduKomşular arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Ahmet tabancayla başından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AIB Burkina Faso Kanada konvoy maden saldırı SEMAFO şirket

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

G.Saray Real Madrid'i ezdi geçti! Asker selamı...

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Bülent Arınç: AK Parti Türkiye'nin sigortası, sigortayı attırmamak lazım

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Kasası 1 liraya düştü alan yok!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

Bakan Akar'dan 'Bağdadi' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

Adana'da kuş kavgası! Silahını çekip kurşun yağdırdı!

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

6 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 6 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.