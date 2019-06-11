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Burkina Faso'da Saldırı 19 Ölü

11.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Burkina Faso’da Pazar günü bir kasabada yaşanan saldırıda 19 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı

Burkina Faso'da Saldırı 19 Ölü

Burkina Faso’da Pazar günü bir kasabada yaşanan saldırıda 19 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer saldırganların kimliklerinin tespit edilemediğini ve olayın Arbinda kasabasında yaşandığını belirttiler.

Silahlı kişilerin öğlen saat 3 civarı bölgeye gelerek halkın üzerine ateş açtığı belirtiliyor. Olaydan önce üç aracın da saldırıya uğradığı ve bir şoförünün yakılarak öldürüldüğü açıklandı.

Aynı kasabada Nisan ayının başında yaşanan bir saldırıda da 62 kişi hayatını kaybetmişti.

Burkina Faso son aylarda islami kökenli çeşitli terör örgütlerinin saldırılarına sahne oluyor. Ülkede son yaşanan terör olaylarında şu ana dek yüzlerce kişi hayatını kaybetti 150 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Ülkede özellikle Sahel bölgesinde bu tarz saldırılar yoğun olarak yaşanıyor.

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