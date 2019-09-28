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Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 20:19 | Son Güncelleme

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 8 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde sivillere yönelik silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına göre, kimliği belirsiz 20 kişilik motosikletli bir grup, Kadiogo kentinin Komsilga köyüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, bir kişi de kaçırıldı.

Güvenlik güçleri olayın ardından bölgede operasyon başlattı.

Öte yandan geçen hafta yine ülkenin kuzeyindeki Bourzanga ve Bool Kiba köylerine kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 9 sivil öldürülmüş, çok sayıda kişi de kaçırılmıştı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde, 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burkina Fası saldırı sivil

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