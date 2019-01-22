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Burkina Faso'da yeni başbakan atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 00:23 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, kendi partisinden olmayan Christophe Dabire'yi başbakan olarak atadı

Burkina Faso'da Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin, kendi partisinden olmayan Christophe Dabire'yi başbakan olarak atadığı açıklandı.

Kabore, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dabire'yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini, kendisine başarılar dilediğini belirtti.

İktidar partisi üyesi olmayan Dabire, 2017 yılına kadar Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) Ticaret, Rekabet ve İşbirliği Komiseri olarak görev yapmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'nin iktidarı zamanında, sağlık, yüksek eğitim bakanlığı görevlerini yürüten 71 yaşındaki Dabire başarılı bir ekonomist olarak biliniyor.

Kabine değişikliğinin ülkenin son aylarda mücadele ettiği güvenlik krizleriyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan ve Batı ile Boucle du Mouhoun bölgelerine yayılan saldırılarda resmi verilere göre en az 300 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak'tan itibaren olağanüstü hal ilan edilmişti.

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Başbakan Burkina Faso

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