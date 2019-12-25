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Burkina Faso'daki cihatçı saldırıda çoğu kadın 35 sivil öldürüldü

25.12.2019 05:36 | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, cihatçı militanlarca gerçekleştirdiği düşünülen iki saldırıda en az 35 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişilerin neredeyse tamamının kadın olduğu belirtiliyor.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, cihatçı militanlarca gerçekleştirilen iki saldırıda en az 35 sivil hayatını kaybetti. Ölen kişilerin neredeyse tamamının kadın olduğu belirtiliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Arbinda vilayetinde gerçekleşen saldırı, bir askeri üssü ve kasabayı hedef aldı.

Hükümet güçlerince püskürtülen saldırıda 7 asker hayatını kaybetti, toplam 80 militan öldürüldü.

Kasabayı hedef alan saldırıda ise ölen 35 kişinin çoğunun kadın olduğu bildiriliyor.

Şu ana kadar saldırıyla ilgili herhangi bir grup sorumluluk üstlenmiş değil. Devlet Başkanı Roch Marc Christian, iki gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

Burkina Faso'da 2015 yılından sonra cihatçı saldırıların sayısında bir artış yaşandı.

Aralık ayı başında bir kiliseyi hedef alan silahlı saldırıda 14 kişi hayatını yitirdi.

Yakın döneme kadar istikarlı bir ülke konumunda olan Burkina Faso, komşu ülke Mali'deki cihatçı akımların ülkeye sıçramasını engelleyemedi. Ülke içinde de cihatçılık yükselişe geçmiş durumda.

Cihatçı örgütler bölge ülkelerine yayıldı

Bir milyon insanın evlerine terk etmek zorunda kaldığı ülkede, bu yıl içinde yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun komşusu Mali'de cihatçı militanlar 2012 yılında ülkenin kuzeyinin kontrolünü ele geçirmişti. Fransız ordusu halen bu bölgede operasyonlarına devam ediyor.

Kasım ayı sonunda cihatçı örgütleri hedef aldığı belirtilen bir operasyonda 2 helikopterin havada çarpışması sonucu 13 Fransız askeri öldü.

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