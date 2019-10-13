Burkina Fasolu gençlerden Türkiye'ye zafer duası

DAKAR/VAGADUGU (AA) - Afrika ülkesi Burkina Faso'da gençler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar edip, Fetih Suresi okudu.

Başkent Vagadugu'daki İstanbul Camisi'nde ikindi namazını kılan gençler, ardından Türkiye'nin teröristlere karşı zafer elde etmesi için Fetih Suresi'ni okuyup, dua etti.

Gençleri Barış Pınarı Harekatı hakkında yerel dilde bilgilendiren cami imamı Nuh Sawadogo, ardından ellerini semaya açtı.

Türkiye'nin ve son zamanlarda terör saldırılarının arttığı Burkina Faso'nun muhafazası için dua eden İmam Sawadogo'nun duasına, gençler de hep bir ağızdan eşlik etti.

- Türkiye mezunlarından Türkiye ve Mehmetçiğe zafer duası

Türkiye'deki okullardan mezun olan Burkina Fasolu gençler de Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe dualar ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını gönderdi.

Türkiye mezunu Muhammed Tidiga, harekata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyanın her yerinde maddi ve manevi açıdan mazlumların yanında yer aldığını söyledi.