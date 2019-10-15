Burkina Faso'nun kuzeyinde 45 günlük sokağa çıkma yasağı

Burkina Faso'da 16 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü cami saldırısının yapıldığı ve olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Sahel bölgesinde 45 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Bölge Valisi Albay Salfo Kabore, yaptığı açıklamada, cuma günü Salmossi Camisi'ne yönelik saldırının gerçekleştiği Oudalan kenti ile Soum, Bam ve Seno kentleri dahil ülkenin kuzeyinde güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'den itibaren 45 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Vali Kabore, kuzey hattında 21 Ekim'den itibaren 45 gün boyunca saat 20.00'den 05.00'e kadar kimsenin sokağa çıkamayacağını, motosiklet ve 3 tekerli araç trafiğinin olmayacağını kaydetti.

- "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza zarar vermeyi amaçlıyor"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, yaptığı yazılı açıklamada, inançlı insanların, dini vecibelerini tam yerine getirenlerin ülkede giderek artan terör saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

"Dinler hoşgörü vasıtalarıdır. Doğaları gereği saldıran kötü ve barbar düşmanlara karşı bireysel ve toplumsal olarak her yerde beraber mücadele etmeliyiz." ifadesini kullanan Kabore, halkı, inançsal farklılıklara saygı göstererek bir arada dayanışma içinde yaşamaya davet etti.