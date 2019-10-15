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Burkina Faso'nun kuzeyinde 45 günlük sokağa çıkma yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 06:55 | Son Güncelleme

16 kişinin öldüğü son cami saldırısının yapıldığı kentin bulunduğu kuzey bölgelerinde 45 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi - 21 Ekim'de başlayacak yasağa göre, saat 20.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkılamayacak, motosiklet ve 3 tekerli araç trafiği duracak - Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore: - "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza ve sosyal dokumuza zarar vermeyi amaçlıyor" - "Dinler hoşgörü vasıtalarıdır. Düşmanlara karşı bireysel ve toplumsal olarak her yerde beraber mücadele etmeliyiz"

Burkina Faso'da 16 kişinin hayatını kaybettiği cuma günkü cami saldırısının yapıldığı ve olağanüstü halin (OHAL) uygulandığı Sahel bölgesinde 45 gün boyunca sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Bölge Valisi Albay Salfo Kabore, yaptığı açıklamada, cuma günü Salmossi Camisi'ne yönelik saldırının gerçekleştiği Oudalan kenti ile Soum, Bam ve Seno kentleri dahil ülkenin kuzeyinde güvenlik gerekçesiyle 21 Ekim'den itibaren 45 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirtti.

Vali Kabore, kuzey hattında 21 Ekim'den itibaren 45 gün boyunca saat 20.00'den 05.00'e kadar kimsenin sokağa çıkamayacağını, motosiklet ve 3 tekerli araç trafiğinin olmayacağını kaydetti.

- "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza zarar vermeyi amaçlıyor"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, yaptığı yazılı açıklamada, inançlı insanların, dini vecibelerini tam yerine getirenlerin ülkede giderek artan terör saldırılarına maruz kaldığını ifade etti.

"Dinler hoşgörü vasıtalarıdır. Doğaları gereği saldıran kötü ve barbar düşmanlara karşı bireysel ve toplumsal olarak her yerde beraber mücadele etmeliyiz." ifadesini kullanan Kabore, halkı, inançsal farklılıklara saygı göstererek bir arada dayanışma içinde yaşamaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Kabore, "Saldırılar birlikte yaşama uyumumuza ve sosyal dokumuza zarar vermeyi amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede cuma akşamı bir silahlı grubun Oudalan kentinin Markoye köyündeki Büyük Salmossi Camisi'ne ikindi namazı sırasında düzenlediği saldırıda 16 kişi yaşamını yitirmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı. Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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Burkina Faso Sahel Sokak yasak

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