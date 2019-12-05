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Burkina Faso'nun kuzeyinde sokağa çıkma yasağı 45 gün daha uzatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

Burkina Faso'nun kuzeyinde sokağa çıkma yasağı 45 gün daha uzatıldı

Burkina Faso'nun kuzeyinde 21 Ekim'de uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının, devam eden güvenlik sorunları nedeniyle 45 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Sahel Bölgesi Valiliğinden yapılan açıklamada, 5 Aralık'tan 18 Ocak 2020'ye kadar Soum, Oudalan, Seno ve Yagha vilayetlerinde saat 19.00'dan saat 05.30'a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, bölgenin geri kalan kentlerinde ise söz konusu yasağın 18.00'den 06.00'ya kadar geçerli olduğu ifade edildi.

Ülkenin kuzey ve doğu bölgeleri son bir yıldır sık sık terör saldırılarına maruz kalıyor.

Kuzey bölgesindeki Oudalan vilayetinde 11 Ekim'de düzenlenen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısının ardından 21 Ekim'den itibaren 45 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

- 7 bölgede OHAL sürüyor

Burkina Faso'da terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda, 4 yılda 600'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal ilan edilmişti.

Olağanüstü hal, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

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