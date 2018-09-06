Burning Man Festivaline damga vuran anlar!

Burning Man, kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinirken, zaman içinde değişime uğradı.
Burning Man Festivali
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Burning Man, kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinirken, zaman içinde değişime uğradı.
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ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü.
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Dünyanın en çok konuşulan anat ve eğlence festivali Burning Man 2018 sona erdi.
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Festivalden geriye bu renkli kareler kaldı.
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Dokuz gün süren ve 3 Eylül'de sona eren Burning Man'e 70 bin kişi katıldı.
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Festival alanında para geçmiyor olsa da Burning Man biletleri bir hayli tuzlu.
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Festival biletlerinin fiyatları bu yıl 425 dolar ile 1200 dolar arasında değişti.
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Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.
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ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü.
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Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
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İşte Dünyanın en çılgın festivali olarak bilenen Burning Man'den renkli fotoğralar...
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