MAGAZİN

Burning Man Festivaline damga vuran anlar!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.09.2018 13:51 | Son Güncelleme

Amerika Nevada’da gerçekleşen sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018 sona erdi.

Burning Man, kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinirken, zaman içinde değişime uğradı.

Burning Man Festivali

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Burning Man, kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinirken, zaman içinde değişime uğradı.
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ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü.
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Dünyanın en çok konuşulan anat ve eğlence festivali Burning Man 2018 sona erdi.
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Festivalden geriye bu renkli kareler kaldı.
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Dokuz gün süren ve 3 Eylül'de sona eren Burning Man'e 70 bin kişi katıldı.
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Festival alanında para geçmiyor olsa da Burning Man biletleri bir hayli tuzlu.
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Festival biletlerinin fiyatları bu yıl 425 dolar ile 1200 dolar arasında değişti.
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Kapitalizmden uzaklaşmak, parasız refah ve ortak çalışma gibi prensiplerle başlayan ve 'Dünyanın en çılgın festivali' olarak bilinen Burning Man zaman içinde değişime uğradı.
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ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen organizasyon artık zenginlerin akın ettiği ve sosyal medyadan fotoğrafların paylaşıldığı bir festivale dönüştü.
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Küçük bir azınlık ise hala festivalin eski ruhunu yaşatmaya çalışıyor.
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İşte Dünyanın en çılgın festivali olarak bilenen Burning Man'den renkli fotoğralar...
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Anahtar Kelimeler:
Burning Man Burning Man 2018

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kesinlikle orada TÜRKLER olmalı alayına canlı hücrelerimizi bırakmaya çalışırız.
Eğlence kısmına bir şey demiyorum, kimseye zarar vermeden kim nasıl eğleniyorsa eğlensin kardeşim. Ama SANAT kısmını anlamadım. Yemişim sanatını, bu nasıl sanat kardeşim
Ülkemizin nesi eksik bizdede olmalı böyle festivaller
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