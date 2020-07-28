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Burnu açıyor, enerji veriyor, baş ağrısına iyi geliyor! Bu bitkinin çayı sayesinde...

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.07.2020 09:19 | Son Güncelleme

Nane çayı içmek, sağlığa pek çok açıdan fayda sunar. Kokusuyla kendine hayran bırakan bu özel bitki çayı, yediden yetmişe herkes için tavsiye edilir. Nane çayının stresten karın ağrısına, ağız kokusundan bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar her konuda etkisi var. Nane çayının olağanüstü faydaları hakkında daha fazla bilgi, yazının devamında sizlerle!

Burnu açıyor, enerji veriyor, baş ağrısına iyi geliyor! Bu bitkinin çayı sayesinde...

Aromatik bitkilerden biri olan nane, neredeyse her ülkede oldukça popüler. Binlerce yıldan bu yana alternatif tıpta kullanılır ve ferahlatıcı etkisiyle de öne çıkar. Özellikle kafeinsiz bir içecek tüketmek isteyenlerin ilk tercihi olur. Peki, düzenli şekilde nane çayı içtiğinizde hangi faydaları elde edersiniz?

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Gaz, hazımsızlık ve mide şişkinliği gibi sindirim semptomlarını hafifletir. Yapılan çalışmalara göre nane çayı, sindirim probleminden dolayı meydana gelen ağrıları da ortadan kaldırma gücüne sahip. Aynı zamanda, bağırsaklarınızdaki spazmları rahatlatır ve düz kasların kasılmasını önler. Mide bulantısı ve kusma gibi durumlarda da nane çayının faydaları var.

BAŞ AĞRISI VE MİGRENE İYİ GELİR

Kas gevşetici ve ağrı kesici özellikler barındırır. Yapısında bulunan mentol, kan akışını kolaylaştırır ve acıyı hafifletir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı yaşıyorsanız nane çayı içerek kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkün.

NEFESİ TAZELER

Nane, diş macunlarında sıklıkla kullanılan bir aroma. Nedeni ise nefesi tazelemesi ve ağız kokusunu gidermesi. Ağız kokusundan kurtulmak için her sabah bir fincan nane çayı tüketebilirsiniz. Nefesinizi tazelemesinin yanı sıra, diş plağı oluşumunun da önüne geçer. Mikropları ve bakterileri öldüren bu bitki çayı, ağız sağlığınızı en iyi şekilde korur.

BURUN TIKANIKLIĞINA İYİ GELİR

Antibakteriyel ve antioksidan özelliği barındırır. Bu nedenle nane çayı, enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığı konusunda oldukça etkili. Nane çayını koklamak bile burnunuzdaki hava akışı algısını geliştirir.

ENERJİ VERİR

Nane çayı içerek enerji seviyenizi yükseltebilirsiniz. Günün yorgunluğunu atmak ve güne daha enerjik şekilde başlamak için bir bardak nane çayı harika bir seçenek! Ayrıca, gündüz saatlerinde uykunuz geliyorsa nane çayı tüketimi ile uykunuzun açılmasını sağlayabilirsiniz.

REGL KRAMPLARINI HAFİFLETİR

Nanenin kas gevşetici özelliğinin olması, regl döneminde yaşanan krampları hafifletme konusunda da fayda sunar. Eğer regl döneminiz ağrılı geçiyorsa nane çayı sayesinde bu dönemi daha kolay atlatabilirsiniz.

ENFEKSİYONLARLA SAVAŞIR

Bu antibakteriyel etkileri, enfeksiyonlar ile savaşabildiğini kanıtlar. Özellikle gıdalardan kaynaklanan bakterilerin gelişimini öldürmek konusunda etkili. Nane çayının yeterli ve düzenli tüketimi, gıdalardan bulaşan hastalıkları ve diğer bulaşıcı hastalıkları önleyebilir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Kafein içermeyen bu lezzetli bitki çayı, daha iyi uyumanızı destekler. Uykusuzluk çekiyor ve uykuya dalma konusunda problem yaşıyorsanız bir de nane çayını denemenizi tavsiye ederiz.


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