Burnu açıyor, enerji veriyor, baş ağrısına iyi geliyor! Bu bitkinin çayı sayesinde...

Aromatik bitkilerden biri olan nane, neredeyse her ülkede oldukça popüler. Binlerce yıldan bu yana alternatif tıpta kullanılır ve ferahlatıcı etkisiyle de öne çıkar. Özellikle kafeinsiz bir içecek tüketmek isteyenlerin ilk tercihi olur. Peki, düzenli şekilde nane çayı içtiğinizde hangi faydaları elde edersiniz?

SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIR

Gaz, hazımsızlık ve mide şişkinliği gibi sindirim semptomlarını hafifletir. Yapılan çalışmalara göre nane çayı, sindirim probleminden dolayı meydana gelen ağrıları da ortadan kaldırma gücüne sahip. Aynı zamanda, bağırsaklarınızdaki spazmları rahatlatır ve düz kasların kasılmasını önler. Mide bulantısı ve kusma gibi durumlarda da nane çayının faydaları var.

BAŞ AĞRISI VE MİGRENE İYİ GELİR

Kas gevşetici ve ağrı kesici özellikler barındırır. Yapısında bulunan mentol, kan akışını kolaylaştırır ve acıyı hafifletir. Migren ve gerilim tipi baş ağrısı yaşıyorsanız nane çayı içerek kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkün.

NEFESİ TAZELER

Nane, diş macunlarında sıklıkla kullanılan bir aroma. Nedeni ise nefesi tazelemesi ve ağız kokusunu gidermesi. Ağız kokusundan kurtulmak için her sabah bir fincan nane çayı tüketebilirsiniz. Nefesinizi tazelemesinin yanı sıra, diş plağı oluşumunun da önüne geçer. Mikropları ve bakterileri öldüren bu bitki çayı, ağız sağlığınızı en iyi şekilde korur.