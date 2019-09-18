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Burnu kanayan yaşlı kadın için güzergahını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:13 | Son Güncelleme

Sakarya'da halk otobüsü şoförü, kaldırımda oturan ve burnu kanayan yaşlı kadını otobüse alarak güzergahını değiştirip sağlık ocağına ulaştırdı

Sakarya'da halk otobüsü şoförü, kaldırımda oturan ve burnu kanayan yaşlı kadını otobüse alarak güzergahını değiştirip sağlık ocağına götürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı toplu taşıma aracı şoförlerinden Murat Söylemez, güzergahında seyir halindeyken kaldırımda oturan ve burnu kanayan yaşlı kadın olduğunu fark etti.

Yol kenarına çektiği araçtan inerek yaşlı kadını otobüse bindiren Söylemez, güzergahını değiştirerek en yakın sağlık ocağına gitti.

Yaşlı kadını sağlık personeline teslim ettikten sonra otobüse dönen Söylemez'in, "Herkes hakkını helal etsin, biraz emrivaki gibi oldu ama..." demesi üzerine yolcular "Gereği neyse o oldu, kaptan." diye cevap verdi.

Söylemez, yaptığı açıklamada, seyir halinde iken kaldırımda oturan ve burnu kanayan bir kadın gördüğünü belirterek, "O anda ona yardımcı olmak istedim. Aracı durdurup indim ve araçtaki yolcuların da yardımıyla teyzeyi araca bindirdik. Kendi hat güzergahımdan çıkarak en yakın sağlık ocağına gittim. İnsanlık görevimizi yerine getirmeye çalıştık. Sağ olsun yolcular da benimle aynı hassasiyeti gösterdi." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce de Söylemez'i gösterdiği hassasiyet dolayısıyla tebrik etti.

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Halk otobüsü şoförü Murat Söylemez sakarya yardım yaşlı kadın

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