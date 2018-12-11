Burnumuzla neleri algılayabiliriz? Burun hakkında şaşırtıcı gerçekler...

Birçoğumuz bize sorun çıkarmazsa burnumuzu görmezden geliriz ama insan vücudundaki en zarif ve çok yönlü organdır. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Dizdar, burnunuzla ilgili yedi şaşırtıcı gerçek hakkında bilgiler veriyor… 1. BURNUNUZ NEFES ALMAK İÇİN ANA YOLDUR Burun ve ağız, akciğerlere giren ve çıkan hava yolu olarak işlev görür. Ancak normal solunumda burun, birincil yoldur. Ağız solunumu baskın olduğunda bile, hava burun içinden geçmeye devam eder. Ağız daha büyük bir tüp olmasına rağmen, burun tıkanırsa insanlar kendilerini rahatsız hissederler. Burunun solumadaki rolü, her zaman burunları ile nefes alması gereken yeni doğanlarda çok daha önemlidir. Bu, boğulmadan nefes almaları ve aynı zamanda emmelerine izin veren eşsiz bir özelliktir. 2. BURNUNUZ SOLUDUĞUNUZ HAVAYI NEMLENDİRİR Burun, soluduğumuz havayı iyi tolere etmeyen akciğerlerimiz ve boğazımız için havayı işler. Solunan havanın burun içinden geçmesiyle, konka adı verilen kompleks çok katlı bir yapı sayesinde nemlendirilir. Artık ağzınızdan uzun bir süre nefes aldığınızda boğazınızın neden kuruduğunu biliyorsunuz: Solunan hava burun içinde nemlenmemiştir.

3. BURNUNUZ SOLUDUĞUNUZ HAVAYI TEMİZLER Soluduğumuz hava; oksijen ve azottan toza, kire, alerjenlere, dumana, bakterilere, virüslere ve küçük böceklere kadar her türlü maddeye sahiptir. Burun, bu havayı temizlemeye yardımcı olur. Nazal dokuların yüzeyinde, kötü şeylerin çoğunu tutan kirpikler olarak adlandırılan küçük saç benzeri uzantılara sahip hücreler vardır. Solunan kötü şeyler sonrasında yavaş yavaş yutulup boğazın içine itilir. Midemiz kötü şeyleri akciğerlerimizden daha iyi tolere eder. 4. BURNUNUZ NEFES ALDIĞINIZ HAVANIN SICAKLIĞINI DENGELER Boğazımız ve akciğerlerimiz; kirli havayı sevmedikleri gibi, çok soğuk veya çok sıcak olan havayı da sevmezler. Havanın burundan geçirilmesi, vücut ısısına daha çok benzemesini sağlar. Isınma ve nemlendirme etkisinin açık bir tezahürü, soğuk havaya maruz kaldığımızdaki burun akıntısıdır; bu, soğuk havaya maruz kaldığında burundaki nemin yoğunlaşmasına bağlıdır. 5. BURNUNUZ SİZİ KORUR Burunda kokuları tespit eden çok sayıda sinir hücresi vardır. Koklamak için, soluduğumuz havanın burnun içine doğru çekilmesi gerekir, böylece bu sinirlerle temas edebilir. Soğuk algınlığımız veya alerjimiz olduğunda, bu reseptörlerle hava almak zordur ve insanlar koku alma kabiliyetinin azaldığını fark ederler. Koku duyusu sadece zevk için değil; güvenlik için gereklidir. Dumanı, bozulmuş bir yiyeceği veya bazı zehirli gazları tespit etmek için kokusuna ihtiyacımız var. Koku duyularını yitirmiş olan insanların, bu gazlar için alarmları olmalı ve yediklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak, tanımlamada koku önemli olabilir. Çoğu insan karakteristik losyonu, parfümü ya da vücut kokusu yoluyla, kendi kokusuna yakın olanları tanımlayabilir.