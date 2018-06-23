Burnuna mandal takıp uyumuş!

Sa\u011fl\u0131kl\u0131 ya\u015famla ilgili bilgilerin verildi\u011fi yay\u0131nda, g\u00fczellik s\u0131rlar\u0131ndan da bahseden sunucu, \u201cBurun yap\u0131mdan \u015fikayet\u00e7i oldu\u011fum i\u00e7in bir sene boyunca her gece mandal takarak uyudum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\nPARTNER\u00dcnl\u00fc isimleri bulu\u015fturan partiTamer Karada\u011fl\u0131: L\u00fcks i\u00e7inde gezip tozaca\u011f\u0131z Chloe'yi \u00e7\u0131ld\u0131rtan soru: Niye \u00e7ocuk vermedin kocana?
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