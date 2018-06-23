MAGAZİN

Burnuna mandal takıp uyumuş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 12:54 | Son Güncelleme

Burcu Esmersoy, sunuculuğunu üstlendiği ‘Yaşamak Ne Güzel’ programına Ayşe Tolga’yı konuk etti.

Burnuna mandal takıp uyumuş!

Sağlıklı yaşamla ilgili bilgilerin verildiği yayında, güzellik sırlarından da bahseden sunucu, “Burun yapımdan şikayetçi olduğum için bir sene boyunca her gece mandal takarak uyudum” şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy ayşe tolga

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