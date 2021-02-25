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  4. Burnuna sıkan kadının cinsel isteği zirve yapıyor!

Burnuna sıkan kadının cinsel isteği zirve yapıyor!

25.02.2021 13:12 | Son Güncelleme:
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Burnuna sıkan kadının cinsel isteği zirve yapıyor!

Dünyada 'mavi hap' olarak da bilinen dünyaca ünlü, erkeğin cinsel performansını artırmak için üretilen hapların mimarı şirket bu kez kadınların cinsel isteğini artırmak için taşın altına elini koyuyor.

20 yıldan fazladır erkeklerin yataktaki 'en yakın dostu' olan hapların farklı bir versiyonu da kadınlar için üretilecek.

Ancak bu ilaç hap olarak değil burun spreyi olarak piyasaya sürülecek.

Avustralya'da denenmeye başlayan burun spreyi başarılı olmuş görünüyor. Zira burna fıslattıktan sonra kadınların cinsel isteği artıyor.

Monash Üniversitesi'nden Kadın Sağlık araştırma Programı Direktörü Susan Davis bu ilacın kadınların psikolojisine olumlu katkı sağlayacağı görüşünde.

Zira Davis'e göre cinsel isteği düşük olan kadın bir süre sonra partneri tarafından tepkiyle karşılanıyor ve ilişki zarar görüyor.


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