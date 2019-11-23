HABER

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı’dan kendilerini yandaşlıkla eleştirenlere cevap:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’de gerçekleştirilen Büro Memur-Sen 18.

Kocaeli’de gerçekleştirilen Büro Memur-Sen 18. Başkanlar Kurulu Toplantısında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, “Amerika’daki birisi bizim ülkemizdeki siyasete karışacak, Almanya’daki birisi bizim ülkemizdeki siyasete karışacak, bu ülkenin öz ve öz evlatları siyasete karışmayacak. Hadi canım, öyle bir şey olur mu” dedi.
Büro Memur-Sen, ‘18. Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı Kocaeli’de gerçekleştirdi. Kartepe’de bulunan bir otelde Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sendika temsilcileri, katıldı. Topnatıdan konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, konuşmasına toplantının amaçlarından bahsederek başladı. Zirvede olan bir sendika olarak toplantıyı, Karatepe’nin zirvesinde gerçekleştirmek istediklerini belirten Yılancı, “Büro Memur-Sen öyle sıradan bir sendika değil. Bu milletin bel kemiğin oluşturan topluluğun be kemiğinin oluştuğu yerdir. Büro Memur-Sen 8 bakanlık, 44 kurumdan oluşuyor. Biz Türkiye’yiz, Türkiye bizdir. Bizim bu toplantıyı yapmamız için bir karar vermemiz gerekiyordu. Nerede yapalım diye düşündük, sıradan bir yerde yapamazdık. Zirvede yapmamız gerekiyordu. Memur-Sen zirvede, bizim de bunu zirvede yapmamız için Kocaeli’ye gelmemiz gerekiyordu” dedi.

“Memur-Sen, Büro Memur-Sen bir numaralı sendika olmuştur”
Büro Memur-Sen’in yandaş olmakla eleştirenlere yanıt veren Metin Yılancı, “Bize hep, ‘Sizden bir şey olmaz. Siyaset sendikası sizin işiniz değil’ dediler. Tabii, biz buralarda olmazsak buraların kimin elinde olacağı belli Gezi olayları gibi, 3-5 kişi, kimin ipi kimin elinde olduğu belli olmayan, kendisini sendikacı zannedip başkalarını bu ülkeye diz çöktürtmeye çalışan grupların bu meydanın kendisinin olması için, ‘Sizden bir şey olmaz’ diyorlar. Onların, ‘Sizden bir şey olmaz’ dedikleri yerde, biz bir numaralı olduk. Memur-Sen, Büro Memur-Sen bir numaralı sendika olmuştur. Bizden siyasetçi de sendikacı da olur. Biz bu devletin kendisiyiz. Bu devletin kendinden olandan nasıl bir şey olmaz. Amerika’daki birisi bizim ülkemizdeki siyasete karışacak, Almanya’daki birisi bizim ülkemizdeki siyasete karışacak, bu ülkenin öz ve öz evlatları siyasete karışmayacak. Hadi canım, öyle bir şey olur mu? Kim demiş bunu? Biz öyle bir şeyi kabul etmiyoruz. Biz bunlarla hep karşılaşıyoruz” diye konuştu.

"Ben tabi ki hükümetimin, devletimin yanında olmaktan gurur duyacağım"
Türkiye’de faydalı şeylerin olması, iz bırakmak için çalıştıklarını dile getiren Yılancı, “Bir toplu sözleşme masasında, bir kurula, bir bürokrasinin karşısında oturduğumuz zaman rakibimiz hep, ‘Siz hükümet yanlısı değil misiniz? Siz sarı sendikasınız’ diyor. Allah razı olsun, bu bizim için bir nişan. Sizin bizi görüş açınızı görüyor musunuz? Ben tabii ki hükümetimin, devletimin yanında olmaktan gurur duyacağım. Çünkü ben bu milletin kendisiyim, peki sen kimsin? Onun cevabını versene. Ama onlara hiç kimse bir şey söylemiyor. Bizim hedeflerimiz çok büyük. Bu ülke için yapacak çok şeyimiz var. Onun için biz sendikada bir şeyler yapalım, sendikayı geliştirelim dedik. Bu mücadeleyi veriyoruz. Her leyin en iyisini yapmayı istiyoruz, sıradan birisi olmayalım istiyoruz. Rahmetli Adnan Menderes, Erbakan Hoca gibi, Fatih Rüştü Zorlu gibi, Recep Yazıcı gibi iz bırakalım istiyoruz. Biz bunu bıraktığımız zaman, arkamızdan birileri biz haklı olduğumuz için bir şeyler söylesin. Onun için 7 arkadaşımız ile birlikte bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yılancı’nın konuşmasının ardından toplantı, Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, ‘Akif’i anlatmak’ isimli bir söyleşi ile devam etti.

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
Ankaralılar 24. kez tiyatro festivaliyle buluştuAnkaralılar 24. kez tiyatro festivaliyle buluştu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İmamoğlu'ndan önemli atama! İBB'de İmar Müdürü Ramazan Gülten oldu... Ramazan Gülten kimdir?

İmamoğlu'ndan önemli atama...

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.