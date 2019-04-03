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Büro-Sen Şube Başkanı Akış’a ‘broşür’ gözaltısı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde belediye başkanı Fatih Bakıcı aleyhinde ifadeler bulunan broşürün dağıtılmasıyla ilgili olarak Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış gözaltına alındı.

Büro-Sen Şube Başkanı Akış’a ‘broşür’ gözaltısı

Cafer ELMAS/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde belediye başkanı Fatih Bakıcı aleyhinde ifadeler bulunan broşürün dağıtılmasıyla ilgili olarak Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış gözaltına alındı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Bozüyük Belediye Başkanı AK Parti'li Fatih Bakıcı aleyhinde ifadelerin yer aldığı broşürler dağıtılırken, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı. Broşürleri dağıtılmasıyla ilgili 12 şüphelinin bilgisine başvurulurken, bugün soruşturma kapsamında Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış, hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa Akış, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma kapsamında Mustafa Dalar hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı ve polis ekiplerince arandığı belirtildi.
Fatih Bakıcı'nın partisi tarafından yeniden aday gösterildiği seçimde, başkanlığa CHP’li aday Mehmet Talat Bakkaloğlu seçildi.

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