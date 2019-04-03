Büro-Sen Şube Başkanı Akış’a ‘broşür’ gözaltısı (2)

SERBEST BIRAKILDI

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seçim öncesinde belediye başkanı Fatih Bakıcı aleyhinde ifadeler bulunan broşürün dağıtılmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Büro Memur-Sen Yalova Şube Başkanı Mustafa Akış ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili 28 bin broşür ele geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“28 Mart 2019 günü gece 00.00 ile 08.40 saatleri arasında Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı karalayıcı nitelikte hakaret ve iftira içeren el broşürlerinin dağıtılması ile ilgili olarak toplam 20 kişi şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınarak salıverildi. İfadesi alınan şahısların verdikleri bilgiler doğrultusunda, N.B.’ye ait iş yerinde yapılan aramada 2 bin adet Fatih Bakıcı’yı hedef alan ‘Tayland Fatihi’ ibareli, 26 bin adet Cumhuriyet Halk Partisi Bozüyük İlçe Başkanlığı'nı hedef alan ‘Bunları Biliyor Musunuz?’ ibareli broşür ele geçirilmiştir. Şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınan 15 kişi ifadeleri akabinde serbest bırakılmıştır.”

Açıklamada ‘Hoca’ lakaplı Mustafa Dalar’ın halen arandığı ve yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.

