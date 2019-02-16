"Bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını hedef edindik"

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." dedi.

İnce, Adana Valiliğini ziyaret ederek Vali Mahmut Demirtaş'la görüştü, ardından İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Daha sonra basın toplantısı düzenleyen İnce, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi'nin Adana ayağını gerçekleştirmek üzere kente geldiklerini söyledi.

Proje hakkında bilgi veren İnce, "Bakanlık olarak kamu hizmetlerinin daha kaliteli, hızlı, etkin ve verimli hale getirilmesini, yönetimde katılımın sağlanmasını, bürokraside süreç ve işlemlerin azaltılmasını, vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışını hedef edindik." diye konuştu.

İnce, hedeflerini gerçekleştirmek için İZDES Projesi'ni hayata geçirdiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti: