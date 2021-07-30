Bürotime’ın fırsatlarını kaçırma: Şimdi ofisinizi yanilemenin tam zamanı

Çalışırken rahat bir ortamda olmak performansı olumlu yönde etkiliyor. Çalışma ortamlarının stresini azaltan, mekânı konforlu ve çalışmayı keyifli hale getiren Bürotime’ın birbirinden şık ve ergonomik ofis eşyalarını sizler için bir araya getirdik.

1- Moder ve şık ofisler için harika bir tercih

Note yönetici masası yenilikçi bir tasarıma sahip. Ayrıca elektrik kabloları için özel olarak buat kapağı da bulunuyor. Alüminyum ahşap ve metalin hoş bir birleşimini sunan bu masaya hayran olacaksınız.

Bürotime Note yönetici masası ürününe BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Çalışma köşenizin en güzel parçası

Melamin kaplı yonga levha malzemesi ile üretilen Bürotime Runner Home çalışma masası, 70x140cm ölçülerine sahip. Raf ve bölümleriyle dağınıklığı ortadan kaldıracak, düzenli bir çalışma köşesi oluşturacaksınız.

Bürotime Runner Home çalışma masasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Dosya dolabı ile ofislerinizi düzenli tutun

Yonga üzeri melamin kaplama dolabın üç rafı bulunan Bürotime Holm üç bölmeli dolap, evrak, dosya ve kitaplarınızı muhafaza eder. Modern tasarımı ve sade renkleri ile diğer mobilyalarla kolaylıkla kombinlenebilecek bir ürün.

Bürotime holm üç bölmeli dolaba BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Şık tasarımı ve ergonomik özellikleriyle rahat bir çalışma deneyimi

Çalışırken oturma şekli oldukça önemli. Bu sandalyenin nefes alabilen özel file sırt yapısı rahatlatıcı bir çalışma deneyimi sunar. Konforu ve esnekliği en iyi şekilde sağlayan tasarımıyla öne çıkan bu ürün sizi fazlasıyla rahat hissettirecek.

Bürotime Cozy başlıklı çalışma koltuğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

5- Modern çalışma köşeleri için ilerici tasarım

Tek bir ürünle depolama, çalışma masası ihtiyacını karşılamak için özel üretilmiş bu masa ekstra raf seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Metalin şık ve havalı görünümü büyük beğeni toplayan bu masa ile en şık çalışma ortamı sizin olabilir.

Bürotime kül rengi T50 çalışma masasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6- Ofisinizin havasını değiştiren şık misafir koltuğu

Ofisinizin havasını estetik ve konforlu misafir koltukları ile değiştirmek artık çok daha kolay. Özel tasarımı ve şık döşemesiyle öne çıkan koltuklara, misafirleriniz hayran kalacak.

Bürotime Capo koyu kahve misafir koltuğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

7- Ofislere modern ve şık dokunuş

Ceviz renge ve konforlu bir döşemeye sahip olan bu yumuşak koltuk, oturanların kalkmak istemeyeceği bir ürün. Kapitone sırt ve özel detaylarıyla çok sevilen Bürotime Foldit Lounge koltuğa BURADAN ulaşabilirsiniz.

8- İddialı bir yönetici koltuğu ile onlara patronun kim olduğunu gösterin!

Havalı tasarımı, özel döşemesi ile göz dolduran bu deri koltuk yönetici odalarının yıldızı olmaya aday. Ofisin en havalı köşesini oluşturmak için Bürotime Ronin yönetici koltuğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

9- Ofisinizin modern görünümünü üst seviyeye taşıyın

Bürotime Bliss oval sehpaya 60x100 ölçüleriyle, modern ofislerin vazgeçilmezi olacak. Hafif tasarımı ile taşıması kolay olan bu ürün ofislerin olmazsa olmazı.

Bürotime Bliss oval sehpaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

10- Verimli bir çalışma için düzen şart!

Ekstra raflara sahip olması ile kullanışlılığın seviyesini arttıran bu tasarım tüm dağınıklığı ortadan kaldırmanızı sağlayacak.

Raflarıyla tüm çalışma ortamını tek eşyada buluşturan çalışma masasına BURADAN ulaşabilirsiniz.



