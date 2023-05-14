BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları ve son seçimde alınan oy oranları da merak konusu oldu. Peki, Bursa (1. bölge) kaç milletvekili çıkarıyor? Bursa seçim sonuçları 2023 saat kaçta açıklanacak? İşte 28. Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları listesi..

BURSA 1. BÖLGE NERESİ?

BÜYÜKORHAN

KARACABEY

M.KEMALPAŞA

NİLÜFER

ORHANELİ

OSMANGAZİ

BURSA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

BURSA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1.Kayıhan Pala

2.Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3.Mehmet Atmaca

4.İsmet Karaca

5.Jülide Akköprü

6.Alpaslan Yıldız

7.Engin Tamer

8.Serkan Öztürk

9.Özgür Yıldız

10.Canan Akın Erdem

BURSA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



İSMET BÜYÜKATAMAN AHMET BEYGİRCİ YAŞAR TÜRK KORKUT AKTAŞ METİN ÇORAKLI CANAN TARÇIN RİDVAN KILIÇOĞLU SUAT ERMİŞ EROL COMART TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

BURSA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



1.YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2.SEVİNÇ ATABAY

3.YÜKSEL YILMAZ

4.ŞEYDA ŞAHİN

5.YAHYA BAHADIR

6.BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7.RESÜL KAPLAN

8.ÖZGÜR ŞİMŞEK

9.EVREN ŞAHİN

10.FEYZA TEMEL



