BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları ve son seçimde alınan oy oranları da merak konusu oldu. Peki, Bursa (1. bölge) kaç milletvekili çıkarıyor? Bursa seçim sonuçları 2023 saat kaçta açıklanacak? İşte 28. Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları listesi..
BÜYÜKORHAN
KARACABEY
M.KEMALPAŞA
NİLÜFER
ORHANELİ
OSMANGAZİ
BURSA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1- Efkan Ala
2- Refik Özen
3- Ahmet Kılıç
4- Emine Yavuz Gözgeç
5- Mustafa Yavuz
6- Ahmet Yıldız
7- İrfan Akkaya
8- Ömer Faruk Temiztürk
9- Semih Peksert
10- Mihrimah Kocabıyık
BURSA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.Kayıhan Pala
2.Nurhayat Altaca Kayışoğlu
3.Mehmet Atmaca
4.İsmet Karaca
5.Jülide Akköprü
6.Alpaslan Yıldız
7.Engin Tamer
8.Serkan Öztürk
9.Özgür Yıldız
10.Canan Akın Erdem
BURSA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMET BÜYÜKATAMAN
AHMET BEYGİRCİ
YAŞAR TÜRK
KORKUT AKTAŞ
METİN ÇORAKLI
CANAN TARÇIN
RİDVAN KILIÇOĞLU
SUAT ERMİŞ
EROL COMART
BURSA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1.YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
2.SEVİNÇ ATABAY
3.YÜKSEL YILMAZ
4.ŞEYDA ŞAHİN
5.YAHYA BAHADIR
6.BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
7.RESÜL KAPLAN
8.ÖZGÜR ŞİMŞEK
9.EVREN ŞAHİN
10.FEYZA TEMEL