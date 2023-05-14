HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

14.05.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu ve sıralı tam listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 08:00’de başlayan oy verme işlemleri tüm ilçeler ve tüm iller için 17:00 itibarıyla sona erecek. Oy verme işlemlerinin sona ermesi ve YSK tarafından yayın yasağını kaldırılmasının hemen ardından 2023 Genel Seçim Sonuçları Mynet.com'da yer alacak. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste..

BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları isim listesi hakkında araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Parlamentosu’nu seçmek için sandık başına giderek oy kullanmaya devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa 1. bölge milletvekili adayları ve son seçimde alınan oy oranları da merak konusu oldu. Peki, Bursa (1. bölge) kaç milletvekili çıkarıyor? Bursa seçim sonuçları 2023 saat kaçta açıklanacak? İşte 28. Dönem Bursa 1. Bölge Milletvekili adayları listesi..

BURSA 1. BÖLGE NERESİ?

BÜYÜKORHAN

KARACABEY

M.KEMALPAŞA

NİLÜFER

ORHANELİ

OSMANGAZİ

seçim 3

BURSA 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Efkan Ala

2- Refik Özen

3- Ahmet Kılıç

4- Emine Yavuz Gözgeç

5- Mustafa Yavuz

6- Ahmet Yıldız

7- İrfan Akkaya

8- Ömer Faruk Temiztürk

9- Semih Peksert

10- Mihrimah Kocabıyık

BURSA 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.Kayıhan Pala

2.Nurhayat Altaca Kayışoğlu

3.Mehmet Atmaca

4.İsmet Karaca

5.Jülide Akköprü

6.Alpaslan Yıldız

7.Engin Tamer

8.Serkan Öztürk

9.Özgür Yıldız

10.Canan Akın Erdem

seçim 4

BURSA 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

  1. İSMET BÜYÜKATAMAN

  2. AHMET BEYGİRCİ

  3. YAŞAR TÜRK

  4. KORKUT AKTAŞ

  5. METİN ÇORAKLI

  6. CANAN TARÇIN

  7. RİDVAN KILIÇOĞLU

  8. SUAT ERMİŞ

  9. EROL COMART

  10. TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

seçim 2

BURSA 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

2.SEVİNÇ ATABAY

3.YÜKSEL YILMAZ

4.ŞEYDA ŞAHİN

5.YAHYA BAHADIR

6.BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

7.RESÜL KAPLAN

8.ÖZGÜR ŞİMŞEK

9.EVREN ŞAHİN

10.FEYZA TEMEL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdiSandıklar kapandı! Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
'Serum' nedeniyle iki sağlık memuru darbedildi'Serum' nedeniyle iki sağlık memuru darbedildi
Fotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybettiFotoğraf çektirmek isterken... 4 kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
chp milletvekili adayları mhp milletvekili adaylar

En Çok Okunan Haberler

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

YSK, oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar aldı

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Prof. Dr. Bingöl o bölgeyi işaret etti: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Cinsiyet değiştirmişti! Son haline yorum yağdı

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Itoudis, oyuncusunu sahadan kovdu!

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Seçim günü kahreden olay! Sandık başında hayatını kaybetti

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

Oy kullanımı sırasında korkutan olay! 2 müşahit yaralandı

İlginizi Çekebilir

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Kıskanç sevgili dehşet saçtı! Evinin önünde palayla saldırdı

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Dondurmanının kapağını açıp yaladılar! Sonra rafa geri koydular

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.