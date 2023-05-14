BURSA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

Bursa 2. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede, Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir, Yıldırım
ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte Bursa 2. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...
Gemlik, Gürsu, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Kestel, Mudanya, Orhangazi, Yenişehir, Yıldırım
AK PARTİ BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 MUSTAFA VARANK YÜKSEK BAKAN
2 AYHAN SALMAN YÜKSEK KENDİ İŞLETMESİNDE ÇALIŞANPERAKENDE TİCARET
3 OSMAN MESTEN YÜKSEK AVUKAT
4 EMEL GÖZÜKARA DURMAZ YÜKSEK ÇEVRE MÜHENDİSİ
5 MUHAMMET MÜFİT AYDIN YÜKSEK MİLLETVEKİLİ
6 MUSTAFA YILDIRIM YÜKSEK HUKUKÇU (HAKİM,AVUKAT, SAVCI VE
NOTER HARİÇ)
7 FUAT ALPASLAN YÜKSEK İŞLETMECİ (GENEL)
8 SÜLEYMAN ÇELİK YÜKSEK ELEKTRİK ENERJİSİ TEVZİ VE NAKİL
MÜHENDİSİ
9 ASUMAN AKÇAY SAKALLI YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ
10 MUSTAFA KAYA YÜKSEK EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
CHP BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN ÖZTÜRK YÜKSEK BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ
2 CEMALETTİN KANİ TORUN YÜKSEK TIP DOKTORU
3 ORHAN SARIBAL YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ - ÇİFTÇİ
4 ERKAN DÖNMEZ YÜKSEK İŞ İNSANI
5 ŞAHİN SEVİNÇ ORTA TURİZM
6 FUNDA TÜRKCOŞ PEKİNER YÜKSEK ECZACI
7 ENDER TEKE ORTA ÇİFTÇİ - İŞ İNSANI
8 HURİYE CANAN ÇELİK TUNAR ORTA MALİ MÜŞAVİR
9 MEHMET ÖNDER MUTLU YÜKSEK AVUKAT
10 SEDA BOZDAĞ GÜZELKAYA YÜKSEK ZİRAAT MÜHENDİSİ
İYİ PARTİ BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HASAN TOKTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
2 İBRAHİM ALAGÖZ ORTA İŞ ADAMI
3 ORHAN ÖZER YÜKSEK YÖNETİCİ
4 SERMİN CAN ÖZENSOY YÜKSEK MÜHENDİS
5 ERDAL AY YÜKSEK İŞLETMECİ
6 HATİCE DENİZ YÜKSEK EMEKLİ
7 ZAFER MİLLİ YÜKSEK KİMYAGER
8 OSMAN ATALAY AKMAN YÜKSEK AVUKAT
9 ENVER YENİÇERİ YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
10 DİLEK DURAK YÜKSEK YÖNETİC
MHP BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
SIRA NO AD SOYAD ÖĞRENİM DURUMU MESLEĞİ
1 FEVZİ ZIRHLIOĞLU YÜKSEK İŞ İNSANI
2 MUHAMMET TEKİN ORTA YÖNETİCİ
3 AYHAN ÖNAL YÜKSEK ECZACI
4 BİLAL DOGAN YÜKSEK İŞ İNSANI
5 AHMET ERASLAN ORTA İŞ İNSANI
6 ALİ BAHADIR YÜKSEK AKADEMİSYEN
7 AYDIN SANCAR YÜKSEK KAMU GÖREVLİSİ
8 ALPARSLAN KARAASLAN YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
9 GAMZE NUR SARĞIN YÜKSEK AVUKAT
10 GÜLSEREN ÖZBEK YÜKSEK SAĞLIK TEKNİKERİ
YEŞİL SOL PARTİ (YSP) BURSA İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 NECDET İPEKYÜZ YÜKSEK HEKİM
2 AYTEN AVDAN ORTA SERBEST
3 RASİM ÇELİK ORTA SERBEST
4 EYLEM DİNDAROĞLU YÜKSEK İŞÇİ
5 KEMAL DOĞAN İLK İŞÇİ
6 MELEK YALÇINER ORTA İŞÇİ
7 BAHAR TOPRAK ORTA İŞÇİ
8 HAKİM TOKMAK ORTA İŞÇİ
9 MAZLUM TAŞ ORTA İŞÇİ
10 MEHMET BURAK KOYUNCU ORTA İŞÇİ