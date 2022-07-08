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Bursa, Adana ve Gaziantep bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

08.07.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” sorusu, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla o illerde yaşayan birçok kişi tarafından sorgulanan bir soru oldu. Bursa, Adana ve Gaziantep’te yaşayan kişiler, 9 Temmuz sabahı camilere gidip kılınacak olan namazın saatini araştırıyor. Diyanet İşleri 2022 Kurban Bayramı namazı saatlerini açıklamasıyla, Bursa, Adana ve Gaziantep şehirlerinde de bayram namazı saatleri belli oldu. İşte Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saatleri...

Bursa, Adana ve Gaziantep bayram namazı saatleri 2022! Diyanet’e göre Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Bursa, Adana ve Gaziantep illerinde Kurban Bayramı namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazı saatlerini yaşadıkları şehir için araştırmaya devam etti. Bursa, Adana ve Gaziantep’te yaşayan birçok Müslüman vatandaş sorgulamalarına devam ederken, Diyanetin açıklamasıyla Bursa, Adana ve Gaziantep illerinde saat kaçta namaz kılınacağı belli oldu. Kurban Bayramı sabahında kılınacak olan bayram namazının saatleri tüm iller için açıklandı. Peki “Bursa, Adana ve Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta?” işte detaylar…

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında, Bursa, Adana ve Gaziantep'te bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu. Buna göre;

Bursa'da bayram namazı sabah saat 06:17, Adana'da 06.00 ve Gaziantep'te 05.51'de kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? 18 Mart 2022 Cuma

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

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