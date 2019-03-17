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Bursa adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Tahsin AYDIN BURSA,(DHA)Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Bozbey, yaşanabilir bir Bursa'yı birlikte oluşturmak için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi gününün büyük bir bölümünü Osmangazi ilçesinde vatandaşlarla geçiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Bağlarbaşı Pazar Alanı'nı ziyaret etti. Bozbey bir ara tezgahın başına geçerek, mandalina sattı. Alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Bozbey, 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi. ESNAFIN ANKETİNDEN BOZBEY ÇIKTI Bozbey daha sonra Gülbahçe ve Başaran mahallelerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Gülbahçe'den Başaran Mahallesi'ne kadar esnaf ve kıraathaneleri tek tek gezen Bozbey'e vatandaşlar ilgi gösterdi. Bozbey, Gülbahçe Mahallesi'ndeki ziyaretleri sırasında ilginç bir olayla karşılaştı. Bir esnaf, kendisini ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e, müşterileri arasında 31 Mart yerel seçimleri için bir anket yaptığını belirtti. Yaptığı ankete göre Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'in önde olduğunu belirten Gülbahçe esnafı, sonuçları da Bozbey ile paylaştı. Esnafa teşekkür eden Bozbey, Hep birlikte başaracağız dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Ağrı İli ve İlçeleri Derneği'nin düzenlediği Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Gecesi'ne de katıldı. Etkinliğe katılanlarla birlikte halay çeken Bozbey, yaşanan coşkuya da ortak oldu. Bursa'nın yüzünü gülümsetmek için yola çıktıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Allah'a şükür kimseyi ötekileştirmeden 20 yılda çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara, engelli bireylere ve her yaştan insana yönelik birçok proje hayata geçirdik. Derneklerimizle de çok çalışmalar yaptık. İnsan odaklı projelerimizle Nilüfer, Bursa'nın merkezi oldu. En kötü gününüz güzellikler içinde olsun diye konuştu.

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