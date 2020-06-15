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Bursa Adliyesi’nde koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bursa’da yeni normal ile birlikte hareketlenen Bursa Adliyesi’nde koronavirüs paniği yaşanıyor.

Bursa Adliyesi’nde koronavirüs alarmı! Karantinaya alındı

Daha önce İnfaz Bürosu’nda çalışan bir memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 kişi karantina alına alınmıştı.
Bursa adliyesinde bu kez İdari İşler Müdürlüğü ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi kalemlerinde görülen vakalar üzerine karantina uygulamasına başlandı. Mahkeme başkan ve heyeti dahil personeli 14 gün boyunca evde karantinada tutulacak. Filyasyon ekiplerinin de konuyla ilgili test çalışmasına başladığı öğrenildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin 14 gün boyunca evde karantinaya girecek olması nedeniyle mahkemenin VPN bağlantısı ile evden yapılabilecek işler dışında acil ve tutuklulara nöbetçi 7. Ağır Ceza Mahkemesi bakacak.

İHA

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