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Bursa Adliyesi önündeki bıçaklı kavga kamerada...O anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:45 | Son Güncelleme

Bursa’da adliye önünde farklı iki grup arasında yaşanan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Raazan A, Behçet A.

Bursa’da adliye önünde farklı iki grup arasında yaşanan kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı
Edinilen bilgiye göre, Raazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesi’ne geldi. Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.
Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Ramazan A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.

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