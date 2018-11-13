Bursa adliyesinde mübaşirin darbedildiği iddiası

Bursa adliyesinde mübaşiri darp sonucu yaraladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 26. Asliye Ceza Mahkemesi önünde, karıştığı kavga nedeniyle açılan davanın celsesine katılmak için beklerken babasının konuştuğu mübaşir Bekir Yıldız'ı kafa atarak yaralayan Muhammet Reşit P. (20) İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "kasten yaralama" iddiasıyla tutuklandı.
Muhammet Reşit P'nin, savcılıktaki ifadesinde, "Mübaşir, babamın üzerine yürüyünce müdahale edecek zannettim. İleri geri konuşunca araya girip kafa attım." dediği öğrenildi.
- Olay
Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Muhammet Reşit P, dün, 26. Asliye Ceza Mahkemesi önünde babasının konuştuğu mübaşir Bekir Yıldız'a kafa atmış, darp sonucu yaralanan Yıldız, adliyedeki ilk müdahalesinin ardından 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılmıştı.
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