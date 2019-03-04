HABER

Bursa AFAD’ın “Bursa ve deprem gerçeği” konferansına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 17:59 | Son Güncelleme

Bursa’da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bursa ve deprem gerçeği" konferansı büyük ilgi gördü.Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.

Bursa AFAD’ın “Bursa ve deprem gerçeği” konferansına yoğun ilgi

Bursa’da 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Bursa AFAD İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Bursa ve deprem gerçeği" konferansı büyük ilgi gördü.
Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Beyhan Bayhan’ ın sunumuyla Tayyare Kültür Merkezinde Bursa ve deprem gerçeği konulu konferans düzenlendi. Konferansa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, kamu kurum ve kuruluşları, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde bulunan okullardan temsilciler, STK’ lar ve vatandaşlar katıldı. İl AFAD Müdür Vekili Yalçın Mumcu’nun konferans öncesindeki açılış konuşmasında ülkemizdeki depremlerden örnekler verildi.
Doç. Dr. Beyhan Bayhan’ın Bursa’da yaşanan depremler, Bursa’nın depremselliği, deprem, zemin ve bina ilişkisi, bina güçlendirme sistemleri, hastane ve okullarda depremden korunmak için yapılması gereken çalışmalar konularında bilgilerini katılımcılara aktardığı konferansın sonunda Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy tarafından Doç. Dr. Beyhan Bayhan’a plaket verildi.
İl AFAD Müdür V. Yalçın Mumcu tarafından 1-7 Mart Deprem Haftasında 06 Mart Çarşamba günü Kent Meydanında düzenleyecekleri Arama Kurtarma Malzemeleri Sergisine tüm okulları ve vatandaşlarımızı beklediklerini ayrıca 7 Mart Perşembe günü saat 14:00 da Barış Manço Kültür Merkezinde Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından "Afetler ve deprem" konulu konferansın düzenleneceği ifade edildi.

Bursa AFAD’ın “Bursa ve deprem gerçeği” konferansına yoğun ilgi

Bursa AFAD’ın “Bursa ve deprem gerçeği” konferansına yoğun ilgi

Bursa AFAD’ın “Bursa ve deprem gerçeği” konferansına yoğun ilgi

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Ilgaz Dağı'na tatilci ilgisi sürüyorIlgaz Dağı'na tatilci ilgisi sürüyor
Bilecik’te unutulmaya yüz tutmuş meslek gün yüzüne çıkacakBilecik’te unutulmaya yüz tutmuş meslek gün yüzüne çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

80'ler dizisinin sevilen isminin muhteşem değişimi!

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Demet Şener'in alacağı nafaka belli oldu

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müjde: 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Bakan müjdeyi verdi! 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacak

Aksaray'da yüksek sesle müzik dinlediği için arkadaşını öldüren Afgan yakalandı

Arkadaşını 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Esenyurt'ta toprak kayması! Bir işçi hayatını kaybetti

Toprak altında kalan işçi kurtarılamadı

Mansur Yavaş: Melih Gökçek artık bir seçmen, ben de onun oyuna talibim

'Melih Gökçek'in oyuna talibim'

Karaman'da bir kişi arazi yüzünden öldürüldü, yakınları saldırganın evini taşladı

Meydan savaşı! Taşlarla saldırdılar

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

Aracını sanayiden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.