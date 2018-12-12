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Bursa-Ankara karayolunda kar yağışı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 19:09 | Son Güncelleme

BURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden Evren Demirci, "Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum" dedi.

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Bursa-Ankara karayolunda kar yağışıBursa-Ankara karayolunda kar yağışı
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