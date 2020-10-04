HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza

Bursa Ankara karayolunda korkutan kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 10:26 | Son Güncelleme

Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada kimse yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken, kaza sonucu yola dökülen yağ nedeniyle başka kazaların yaşanmaması için trafik ekipleri seferber oldu.
Edinilen bilgiye göre, kaza Bursa Ankara karayolu Hikmet Şahin köprülü kavşakta meydana geldi. Ankara’dan Bursa’ya doğru seyir olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu arkasında gelen iki aracın çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 3 araçta maddi hasar meydana gelirken tek teselli kimsenin burnunun bile kanamaması oldu. Kaza sonucu uzun araç kuyruğu oluşurken, maddi hasar alan araçlar çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazanın yaşandığı yolda araçlardan yola yağ dökülmesi nedeniyle trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için olay yerine temizlik ekipleri çağrıldı. Ana yolda uzun araç kuyruğu oluşması nedeniyle temizlik ekipleri gelemeyince trafik ekipleri ellerine aldıkları bir ufak kürekle yol kenarından toprak alarak yola döktüler. Ekiplerin bu hareketi büyük beğeni topladı. Kısa bir süre sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalıKış ayları için sosyal mesafe uyarısı: 2 metre ve üzeri olmalı
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu Televizyona dalan babaannenin küvette unuttuğu torunu boğuldu
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti
Makyajsız halini paylaşıp sildi! Şoke etti
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
İstanbullu Gelin'in gerçek hikayesini anlattı!
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
Diğer Haberler
Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş
Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin: Koronavirüs bazı vitaminlerin fiyatını 20- 30 kat arttırdı
Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin: Koronavirüs fiyatlarını 20- 30 kat arttırdı
Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor?
Koronavirüsten ölenler nasıl defnediliyor?
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul’un ıssız adası: Riva Eşek Adası
İstanbul’un ıssız adası! Çok az kişi biliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.