Bursa- Ankara karayolunda zincirleme kaza: 1'i bebek 6 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl ilçe girişinde meydana geldi.

Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Yunus Yılmaz (25) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre aniden yavaşlayan Adem Yusuf Demir'in (33) kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Arkadan gelen Nurettin Yaşar (63) yönetimindeki otomobil de bir başka otomobile çarptı. Kazada sürücüler yaralanmazken, otomobillerdeki yolcular Aysun Demir (42), Fadimen Demir (28) ve Elif Ece Demir (1) ile Eymen Uşak (11), Zarfiye Yaşar (59) ve Lütfiye Uşak (38) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri ise olay yerinde olası bir kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

