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Bursa-Ankara karayolunda zincirleme trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 20:30 | Son Güncelleme

Mezitler mevkisinde aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı ve yaralıların olduğu kazada, yol çift yönlü ulaşıma kapandı

Bursa-Ankara karayolunda, aralarında 2 yolcu otobüsünün de bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, Mezitler mevkisinde öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, yaralılar olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi yönlendirildi.

Karayolu, kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu.

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Bursa trafik kazası

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