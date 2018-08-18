Bursa-Ankara karayolundaki zincirleme trafik kazası

Bursa-Ankara karayolunda bir kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan araçlardan tır sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, deposundan dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddia edilen 16 KKD 19 çekici ve 16 KOE 86 dorse plakalı tırın şoförü Yılmaz S'yi gözaltına aldı.
Sürücü, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezit 7 mevkisinde yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. Kazada, 38 GY 652 plakalı otomobilde sıkışan Mehtap Soylu (41) olay yerinde hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Kazaya bir tırın deposundan dökülen mazotun neden olduğu iddiaları üzerine ekiplerce inceleme başlatılmıştı.
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