Bursa-Ankara karayolundaki zincirleme trafik kazası

Bursa-Ankara karayolunda bir kişinin yaşamını yitirmesi, 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasına karışan araçlardan tırın sürücüsü tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, deposundan dökülen mazotun kazaya neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 16 KKD 19 çekici ve 16 KOE 86 dorse plakalı tırın şoförü Yılmaz S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi Mezit 7 mevkisinde yağış nedeniyle 2 yolcu otobüsü ve bir minibüs ile 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. 38 GY 652 plakalı otomobilde sıkışan Mehtap Soylu (41), kaza yerinde hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Kazaya tırın deposundan dökülen mazotun neden olduğu iddiası üzerine ekiplerce inceleme başlatılmıştı.
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